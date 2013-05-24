В Житомире посчитали миллионеров

Как сообщили сегодня в пресс-службе Главного управления Миндоходов в Житомирской области со ссылкой на заместителя начальника этой структуры Галину Власюк, «общая сумма состояний, задекларированных в Житомирской области, достигает отметки 700 миллионов гривен, значительную часть суммы задекларировали 28 жителей области, которые в 2012 году получили доход в более миллиона гривен».

"Доходы свыше 1 миллиона гривен у нас имеют 28 граждан. Среди них трое получили доходы от 10 до 50 миллионов - в том числе в виде роялти и дивидендов", - уточнила Г.Власюк.

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Указанные миллионные прибыли задекларировали не только жители Житомира, но и жители Коростенского, Любарского, Радомышльского, Красноармейского и Чудновского районов области.

Относительно представителей бизнеса, то валовой доход более миллиона гривен в 2012 году получили 145 частных предпринимателей региона. На сегодня по результатам кампании декларирования в бюджет уже уплачено почти 4 миллиона гривен, что составляет около трети обязательных налоговых платежей.

В 2011 году доходы свыше 1 миллиона гривен в Житомирской области имели 50 граждан.