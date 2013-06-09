Завтра в Украине - до 30° тепла

13:45, 09 июня 2013
Общество
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Завтра в Украине преимущественно без осадков, днем до 30° тепла.

Спека, літо

Завтра, 10 июня, в Украине сохранится переменная облачность, преимущественно без осадков.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

По данным синоптиков, лишь местами в Крыму, а днем в западных областях ожидаются кратковременные дожди, грозы, на Закарпатье местами сильный дождь, в отдельных пунктах град и шквалы 15-20 м/с.

Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 12-17° тепла, днем 25-30°, в карпатском регионе - 21-26°.

В Киеве и Киевской области без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью по области 12-17°, днем 25-30°; в столице ночью 14-16°, днем 26-28°.

Сегодня, 9 июня, температура воды в Черном море составляет 17-22°, в Азовском море 21-24°; в Днепре возле Киева - 22°.

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