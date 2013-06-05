Укрытие ЧАЭС превратится в "экологически безопасную систему"

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 296 из 383 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Соглашение было подписано 30 ноября 2012 года в Осло.

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В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что соглашение направлено на реализацию следующих задач в сфере ядерной и радиационной безопасности и снятие с эксплуатации Чернобыльской АЭС: совместное планирование, разработка и осуществление научно-исследовательских проектов, обмен результатами работ; обмен информацией и технологиями в соответствии с национальным законодательством и стандартами государств сторон; поставки материалов, оборудования и услуг, необходимых для реализации проектов; проведение совместных совещаний, семинаров и обучения персонала.