В Киеве пьяный водитель троллейбуса решил навести порядок на дороге

б этом УНИАН сообщили в Управлении Госавтоинспекции Киева.

В частности, как отмечается в сообщении, работники ГАИ, которые обеспечивали безопасность дорожного движения на Лыбидской площади, что в Голосеевском районе, обратили внимание на троллейбус, который двигался по улице Горького и постоянно менял направление движения. Неожиданно водитель вообще остановил транспортное средство во второй полосе, вышел из троллейбуса и начал оскорблять водителей, автомобили которых были припаркованы у дороги.

Приблизившись к водителю, чтобы выяснить причину внезапной остановки и некорректного поведения на дороге, инспекторы ГАИ заподозрили, что он находится в состоянии алкогольного опьянения. Общение с ним лишь подтвердило их подозрения, отметили в ГАИ, добавив, что от водителя был слышен резкий запах алкоголя, он едва держался на ногах.

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32-летний водитель свою вину признал и не отрицал, что употреблял спиртные напитки.

Нарушителя отстранили от управления и в присутствии свидетелей составили на него соответствующий админпротокол. Материалы вскоре будут направлены в суд, отмечается в сообщении.