Консорциум EDAPS.com победил в тендере на производство биометрических документов

Тендерная комиссия Государственной миграционной службы Украины определила победителя конкурса на производство электронных (биометрических) загранпаспортов. Им стал EDAPS.com – лидер в сфере производства и защиты идентификационных документов. Об этом сообщает государственный веб-портал «Государственные закупки» (электронная версия издания «Вісник державних закупівль»).

Данный конкурс проведен во исполнение Закона «О Едином демографическом реестре и документах, удостоверяющих личность и ее специальный статус», принятом 20 ноября 2012 г. и вступившим в силу 6 декабря 2012 г. Закон предусматривает внедрение в Украине электронных (биометрических) паспортов гражданина Украины для выезда за рубеж.

Ранее сообщалось, что Кабинет Министров Украины постановлением от 13 марта №185 «Некоторые вопросы выполнения закона Украины «О Едином государственном демографическом реестре и документах, которые подтверждают гражданство Украины, удостоверяют личность или ее специальный статус» утвердил единые образцы бланков документов, удостоверяющих личность.

Как информирует веб-портал «Государственные закупки», ГМС Украины разослала официальные письма четырем украинским предприятиям с предложением об участии в государственном проекте по производству документов нового поколения. Однако из 4 предприятий только EDAPS.com смог подтвердить готовность и возможность выпускать электронные (биометрические) паспорта.

Напомним, EDAPS.com обладает всем необходимым производственным, технологическим и научным потенциалом для внедрения подобных программ, а также имеет опыт реализации крупных международных проектов по выпуску биометрических паспортов.

Внедряя биометрические документы, Украина выполняет главное требование ЕС, предусмотренное Планом действий по либерализации визового режима между нашей страной и Европейским Союзом от 22 ноября 2010 года. Наличие биометрических документов позволит украинцам в будущем путешествовать по Европе без оформления виз.

EDAPS.com ранее неоднократно заявлял о том, что готов приступить производству биометрических паспортов и ряда других документов, предусмотренных Законом о демографическом реестре. Предприятия консорциума полностью оснащены необходимыми для этого технологиями и оборудованием. Также сообщалось, что для старта массовой выдачи е-документов украинцам дополнительные бюджетные траты не потребуются.