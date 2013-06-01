Завтра в Украине грозы, местами град и шквалы

В южной части Украины ночью без осадков, днем местами грозовые дожди, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, в западных областях 6-11°; днем 20-25°, на юге и востоке до 27°.

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В Киеве и области в воскресенье - местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура по области ночью 10-15°, днем 20-25°, в Киеве ночью 12-14°, днем 21-23°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 18-24°; в Днепре возле Киева 22°.