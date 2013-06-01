В Украине из-за шквалов обесточены 398 населенных пунктов
10:22, 01 июня 2013Общество
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Сегодня ночью в шести областях Украины в результате сильных дождей и шквалистых порывов ветра из-за срабатывания систем защиты линий электропередач произошло обесточивание 398 населенных пунктов.
Причиной обесточивания стали дожди и шквалы
Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, в Одесской области обесточен 261 населен пункт, в Киевской – 83, в Житомирской – 23, в Винницкой – 20, в Николаевской – 7, в Волынской – 4.
К возобновлению энергоснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.
Как сообщалось ранее, в ночь с 20 на 21 мая вследствие непогоды в Украине были обесточены 468 населенных пунктов в девяти областях.
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