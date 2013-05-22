НБУ: Ограничение на наличные расчеты будет стимулировать рост ВВП

«Привлечению в финансовую систему денег населения послужит внедрение инициатив, способствующих дальнейшему укреплению доверия к банкам, активизации безналичных расчетов, повышению эффективности инвестирования средств населения, расширению перечня надежных инвестиционных инструментов», - сказала представитель НБУ изданию ForUm.

По ее словам, одной из таких инициатив является внедрение ограничения на наличные расчеты.

«Рост безналичных расчетов увеличит поступления финансовых ресурсов субъектов национальной экономики в банковскую систему и повысит ликвидность банков. В частности, деньги, которые находятся за пределами банковской системы, частично переместятся на счета банков, что позволит предоставлять кредиты с меньшей процентной ставкой и послужит ресурсом для кредитования экономики, как следствие это будет стимулировать рост ВВП», - отметила Рычаковская.

По ее мнению, такая инициатива позволит сократить объем валютных операций, содействуя тем самым уменьшению долларизации экономики, и может способствовать сокращению объемов теневой экономики, приведя в свою очередь, к росту поступлений в бюджет.