В Харькове отметят годовщину Евро-2012

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета со ссылкой на заместителя Харьковского городского председателя по делам семьи, молодежи и спорта Александра Попова.

По его сведениям, на празднование пригласят болельщиков сборной Голландии, которая на Евро-2012 играла все матчи группового этапа турнира в Харькове.

Попов отметил, что в рамках празднования в Харькове откроют места для общения болельщиков сборной команды Голландии. Для этого объявлен конкурс среди баров и кафе, где будут собираться любители футбольных баталий. В этих заведениях будут открыты места, оборудованные символикой в голландском стиле.

Он отметил, что сувениры, флажки, шарфы, ленты, головные уборы, футболки, значки, вымпелы предоставят харьковским барам дипломатический корпус Королевства Нидерланды и фан-клуб сборной Голландии.

По сведениям вице-мэра, в кафе, которые будут принимать болельщиков, планируют организовать просмотр матчей внутреннего чемпионата Нидерландов и матчей при участии сборной этой страны.

Кроме того, в Харьковском историческом музее откроют выставку, посвященную событиям 2012 года в Харькове, при участии болельщиков сборной Голландии, которые жили на территории Журавлевского гидропарка в «Орандж-кемпе». Экспозиция будет составлена из фотодокументов, сувениров и соответствующей футбольной атрибутики.