Импорт российской аммиачной селитры может быть ограничен - комиссия

Состоялось заседание Межведомственной комиссии по международной торговле, на котором было принято решение о возбуждении и проведении пересмотра антидемпинговых мер относительно импорта в Украину нитрата аммония (аммиачной селитры) происхождением из Российской Федерации в связи с окончанием срока их применения.

Решение было принято по результатам рассмотрения требования отечественных предприятий ОАО "Азот", ОАО "Ривнеазот", ЗАО "Северодонецкое объединение Азот" и ОАО "Концерн Стирол".

По мнению Комиссии, требования украинских предприятий содержали достаточно обоснованной информации о том, что в случае прекращения действия антидемпинговых мер продолжится импорт в Украину нитрата аммония (аммиачной селитры) происхождением из Российской Федерации по демпинговым ценам, что навредит национальному товаропроизводителю.

На основании анализа и проверки информации, полученной в рамках проведения просмотра от экспортеров, импортеров, национального товаропроизводителя, а также органов исполнительной власти в Украине будет определено, нуждаются ли антидемпинговые меры в отношении импорта в Украину нитрата аммония (аммиачной селитры) происхождением из Российской Федерации в продолжении или отмене.

Напомним, что действие окончательных антидемпинговых мер относительно импорта в Украину нитрата аммония (аммиачной селитры) происхождением из Российской Федерации завершается 28.06.2013 (через пять лет со дня их применения).