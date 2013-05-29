Подожгли машину экс-начальника кременчугского УБОПа

Об этом корреспонденту УНИАН, прибывшему на место события, заявил сам Крахмилец.

По словам активиста, во вторник около 12.00 в центре города на бульваре Пушкина он увидел как горит передняя часть его автомобиля. На автомобиле также был горящий кусок ткани.

«Возможно, это было частью «коктейля Молотова» (бутылки с зажигательной смесью). До приезда пожарных огонь успел повредить переднюю часть автомобиля», - сказал Крахмилец.

Соратник Крахмильца по антикоррупционному движению Александр Крыжановский заявил журналистам, что связывает поджог с антикоррупционной деятельностью потерпевшего.

Как известно, около года назад Крахмильцу уже пытались поджечь автомобиль. Вечером 8 августа в него бросили подожжённую полиэтиленовую бутылку с зажигательной смесью.