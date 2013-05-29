Подожгли машину экс-начальника кременчугского УБОПа
В Кременчуге Полтавская области неизвестные подожгли машину общественного активиста, сорганизатора общественного движения «По вопросам противодействия коррупции», экс-начальника городского управления по борьбе с организованной преступностью Руслана Крахмильца.
Об этом корреспонденту УНИАН, прибывшему на место события, заявил сам Крахмилец.
По словам активиста, во вторник около 12.00 в центре города на бульваре Пушкина он увидел как горит передняя часть его автомобиля. На автомобиле также был горящий кусок ткани.
«Возможно, это было частью «коктейля Молотова» (бутылки с зажигательной смесью). До приезда пожарных огонь успел повредить переднюю часть автомобиля», - сказал Крахмилец.
Соратник Крахмильца по антикоррупционному движению Александр Крыжановский заявил журналистам, что связывает поджог с антикоррупционной деятельностью потерпевшего.
Как известно, около года назад Крахмильцу уже пытались поджечь автомобиль. Вечером 8 августа в него бросили подожжённую полиэтиленовую бутылку с зажигательной смесью.