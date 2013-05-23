КС признал конституционным закон о расширении полномочий Счетной палаты

Как передает корреспондент УНИАН, такое заключение, принятое 21 мая, официально обнародовал сегодня председатель Конституционного суда Анатолий Головин.

Как отметил председатель КС, исследовав законопроект, которым предлагается расширить конституционные полномочия Счетной палаты путем предоставления ей функций контроля над формированием доходной части государственного бюджета, а также законодательно урегулировать организацию полномочий и порядок ее деятельности, Суд пришел к заключению, что законопроект соответствует требованиям части 1 ст. 157 Конституции Украины, поскольку предложенные им изменения не предусматривают отмену или ограничение прав и свобод человека и гражданина и не направлены на ликвидацию независимости или на нарушение территориальной целостности Украины.

Он также отметил, что согласно части 2 ст. 157 Конституция Украины не может быть изменена в условиях военного или чрезвычайного положения. На момент предоставления Конституционным судом заключения, в Украине не введено военное или чрезвычайное положение, потому в этой части законопроект не противоречит части 2 ст. 157 Основного закона Украины.

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В заключении суда также говорится о том, что в соответствии с частью 1 ст. 158 Основного закона Украины, законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины, который рассматривался Верховной Радой и не был принят, может быть подан в Верховную Раду не раньше, чем через год со дня принятия решения относительно этого законопроекта.

Конституционный суд установил, что данный законопроект подан не раньше, чем через год со дня принятия Верховной Радой решения относительно законопроекта о внесении изменений в ст. 98 Конституции Украины, который не был принят Верховной Радой как закон.

Положением части 2 ст. 158 Основного закона Украины определено, что Верховная Рада на протяжении срока своих полномочий не может дважды изменять одни и те же положения Конституции Украины, а Верховная Рада VII созыва на протяжении срока своих полномочий не изменяла положения ст. 98 Конституции Украины. Следовательно, законопроект соответствует требованиям ст.ст. 157 и 158.

Председатель КС также отметил, что заключение Конституционного суда Украины по делу об обращении Верховной Рады о предоставлении заключения относительно соответствия законопроекта о внесении изменений в ст. 98 Конституции Украины требованиям ст.ст. 157 и 158 Конституции Украины являются обязательным для выполнения, окончательным и не может быть обжаловано.

Как сообщалось, в апреле Верховная Рада Украины обратилась в КС с ходатайством предоставить заключение о соответствии ст. 157 и 158 Конституции Украины законопроекта о внесении изменений в ст. 98 Конституции Украины, в частности относительно осуществления Счетной палатой контроля от имени Верховной Рады за поступлением средств в государственный бюджет Украины и их использованием.