В Донецке обнаружили поддельной водки на 12 млн грн

Как сообщили УНИАН в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области, в г.Донецке сотрудники Управления государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями областного главка выявили два факта хранения с целью дальнейшего сбыта ликеро-водочных изделий с марками акцизного сбора, которые не соответствуют стандартам и вызывают сомнение в их происхождении. Поддельная водка хранилась на двух складах, принадлежащим разным частным предприятиям, и милиционеры изъяли продукцию на сумму более 12 млн грн.

Данный факт внесен в единый реестр досудебных расследований с квалификацией по ч. 1 ст. 199 УК Украины – (Изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта, а также сбыт незаконно изготовленных, полученных или подделанных марок акцизного сбора). Ведется досудебное следствие.

Всего в рамках проведения мероприятий в сфере оборота подакцизных товаров милиционеры области выявили ряд нарушений законодательства.

Так, около 500 тыс. бутылок водки, 2,5 тыс. литров спирта и 75 тыс. пачек сигарет с поддельными акцизными марками изъяли правоохранители Донецкой области в ходе проведения профилактической операции. Нарушителям закона грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.