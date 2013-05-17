Союз журналистов: разгосударствление СМИ надо растянуть на 7 лет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Национального союза журналистов Украины Олег Наливайко на заседании медиа-клуба “На власний погляд” в Киеве.

По его словам, “разгосударствление коммунальных СМИ не может всех устраивать. Однако этой идее (разгосударствление - УНИАН) около 15 лет, когда Украина приняла на себя обязательство вступить в Совет Европы. То есть это европейское требование, и теперь европейские институты нажимают на украинский МИД и Президента, чтобы упорядочить этот момент”, - сказал председатель НСЖУ.

В то же время Наливайко заявил, что выступает против одномоментного разгосударствления коммунальных изданий.

“Мы пришли к согласию с Гостелерадио, что этот процесс нужно растянуть на семь лет, и уже готовится соответствующий законопроект. Сначала стоит внедрить пилотные проекты по разгосударствлению сроком на три года, к которым бы районки добровольно присоединялись. А следующие четыре года семилетки должны завершиться полным разгосударствлением", - сказал он.

По теме: Янукович велел Азарову взяться за государственные СМИ

По словам председателя НСЖУ, на сегодняшний день "готовность к разгосударствлению выразили около 50 районных СМИ, которые финансируются местными бюджетами”.

Наливайко добавил, что главным условием разгосударствления будет бесплатная передача имущества газет работникам. По его информации, в настоящее время балансовая стоимость любой районки составляет 30-40 тыс. грн, с типографией – 100-150 тыс. грн.

Вместе с тем Наливайко прогнозирует определенное сопротивление этому процессу на Западной Украине.

“Одна из ведущих политических сил Западной Украины выступает против разгосударствления коммунальных СМИ, где они имеют влияние на облсоветы и райсоветы. Таким образом они уже ведут подготовку к президентским выборам”, - сказал он.

По теме: Томенко понравилось требование Януковича

Как сообщал УНИАН, 21 марта с.г. Президент Украины Виктор Янукович подписал Поручение «О разгосударствлении печатных средств массовой информации». Настоящим документом с целью выполнения обязательств Украины перед Парламентской Ассамблеей Совета Европы по разгосударствлению печатных средств массовой информации, учрежденных органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также с целью дальнейшего внедрения европейских стандартов в этой сфере премьер-министру Украины Николаю Азарову поручено обеспечить ускорение доработки при участии НСЖУ, профессиональных объединений, трудовых коллективов редакций проекта закона Украины о реформировании государственных и коммунальных печатных СМИ и подать его Президенту Украины для внесения на рассмотрение ВР Украины как безотлагательного.

Срок выполнения поручения - 5 апреля 2013 года.