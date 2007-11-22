Суд разрешил праздновать День свободы на Майдане всем

Суд разрешил праздновать День свободы на Майдане Независимости в Киеве по случаю третьей годовщины Помаранчевой революции всем желающим, сообщает “5 канал”.

По словам начальника Главного управления внутренней политики КГГА Виктора ГОНЧАРУКА, это управление и подавало иск в суд с просьбой ограничить акции. Заявки подали партия "Народный Союз Наша Украина", "Коалиция участников Помаранчевой революции" и " Народна варта".

На самом Майдане до сих пор стоят палатки Партии регионов, установленные еще к парламентским выборам 30 сентября.

Как сообщал УНИАН, руководство Киева обратилось в административный суд с требованием ограничить проведение партиями и организациями праздничных мероприятий на Майдане Независимости 22 ноября.

По словам В.ГОНЧАРУКА, городская власть обращается в суд из-за того, что отсутствует соответствующий формат празднования согласно с теми заявками, которые поступили в управление внутренней политики, и чтобы предотвратить возможные конфликты между сторонниками разных политических сил.

В.ГОНЧАРУК также сообщил, что Партия регионов отказалась демонтировать палатки и снимать свою символику и выводить людей с места, которое заявлено для проведения акций. Поэтому остается вопрос, где устанавливать сцену для концерта, если нет свободного места на Майдане Независимости, и где размещать людей, которые имеют разные политические взгляды, во избежание физических противостояний.