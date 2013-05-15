ООН подозревает двух украинцев в контрабанде оружия в КНДР - СМИ

Эксперты комитета СБ ООН считают необходимым ввести санкции в отношении трех юридических и 12 физических лиц, в том числе гражданина Казахстана и двух граждан Украины, подозреваемых в причастности к контрабандным сделкам по оружию для КНДР, сообщает РИА Новости со ссылкой Рейтер.

Как сообщает агентство, в список людей, в отношении которых, по мнению экспертов комитета по санкциям против КНДР, необходимо ввести такие меры, попали девять северокорейских граждан, один гражданин Казахстана и два гражданина Украины. Также эксперты считают необходимым применение санкций к трем северокорейским организациям.

"Санкции не остановили программы (КНДР) по развитию ядерного и баллистического оружия, но...значительно затормозили"северокорейские разработки, цитирует агентство доклад экспертов.

Также отмечается, что благодаря финансовым санкциям и оружейному эмбарго в отношении Северной Кореи удалось существенно сократить получаемые страной средства, которые, в противном случае, могли бы пойти на финансирование запрещенных программ.