«Укрзализныця» подготовит к лету 1,7 тыс. вагонов с кондиционерами

Согласно сообщению, для таких вагонов "Укрзализныця" приобретет около 63 тонн хладагента. Всего к сезону летних пассажирских перевозок "Укрзализныця" подготовит 4 532 вагона.

В частности, по состоянию на 14 мая "Укрзализныця" уже обновила различными видами ремонтов на 19% больше, чем было запланировано на эту дату - 3 471 вагон.

При этом системой кондиционирования воздуха уже оборудованы 1 270 вагонов, что на 137 больше, чем было запланировано.

В то же время, поддерживать внешний вид поездов в надлежащем состоянии будут новые современные моющие комплексы, работающие на четырех крупнейших вагонных депо и участках "Укрзализныци" - в Киеве, Харькове, Львове и Донецке.

"Все работы должны быть закончены до начала сезона летних перевозок - 25 мая", - сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

Как сообщал УНИАН, из всего вагонного парка "Укрзализныци" только 36,7% оборудованы системой кондиционирования воздуха, в то время как в других вагонах функционирует система так называемой естественной вентиляции.

Президент поручил до ноября текущего года закупить для нужд железных дорог за счет государственного бюджета 200 купейных вагонов, 41 пассажирский вагон, оборудованный местами для перевозки граждан с ограниченными физическими возможностями, а также 7 специализированных служебно-технических вагонов.

Президент определил, что источником финансирования обновления пассажирского парка железных дорог выступают средства Государственного бюджета.

Справка: Износ пассажирского подвижного состава, который задействован в ночных перевозках, сейчас составляет 85,8%. Более 3,6 тыс. вагонов (51,7%) уже исчерпали срок эксплуатации - 28 лет и эксплуатируются сверх нормативного срока. Ежегодно парк пассажирских вагонов уменьшается в среднем на 200 единиц (физический износ). Согласно ст. 10 Закона Украины «О железнодорожном транспорте» пассажирский подвижной состав должен обновляться за счет средств государственного бюджета.