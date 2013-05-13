Хмельницкий и большая часть Ровно остались без горячей воды

Соответствующие заявления распространили пресс-службы Хмельницкого и Ровенского горсоветов.

Как сказано в сообщении пресс-службы Хмельницкого городского совета: “Для населения лимиты не выделены. Поэтому с 13 мая 2013 года в Хмельницком прекращается централизованное горячее водоснабжение жилого фонда на неопределенный срок”.

По информации пресс-службы, НАК “Нафтогаз Украины” выделила на май 2013 года лимиты природного газа для обеспечения горячим водоснабжением лишь объектов социальной инфраструктуры Хмельницкого (учебные заведения, медицинские учреждения).

Городской председатель Хмельницкого Сергей Мельник уже направил телеграмму премьер-министру Украины Николаю Азарову с просьбой решить вопрос обеспечения теплоснабжающих предприятий города природным газом для производства тепловой энергии на подогрев воды для населения.

Как сообщал УНИАН, 19 апреля НАК “Нафтогаз Украины” поручил предприятию “Хмельницкгаз” отключить от газоснабжения коммунальные теплоснабжающих предприятия областного центра “Хмельницктеплокоммунэнерго” и “Юго-Западные теплосети”, которые осуществляют централизованную подачу горячей воды в многоэтажки, из-за наличия долгов.

Заместитель хмельницкого городского председателя Анатолий Нестерук тогда отметил, что на 19 апреля этого года предприятия “Хмельницктеплокоммунэнерго” и “Юго-Западные тепловые сети” задолжали НАК “Нафтогаз Украины” 60 млн грн. В то же время из государственного бюджета не возмещена разница в тарифах 53,5 млн грн, не возмещены льготы и субсидии в размере 6,8 млн грн и задолженность учреждений, которые финансируются из государственного бюджета, за отопление составляет 5,2 млн грн.

В Ровно же отключение с сегодняшнего дня, 13 мая, связано с необходимостью проведения профилактических работ в котельных коммунального теплопоставляющего предприятия «Теплотранссервис». Однако в официальной информации пресс-службы не указывается, на какой именно период отключена горячая вода.

В комментариях чиновники говорят, что сроки возобновления будут зависеть от наличия лимитов на газ.

Как сообщили корреспонденту УНИАН представители «Теплотранссервиса», не пожелавшие быть названными, по их мнению, горячую воду следует ожидать только с началом отопительного сезона, поскольку теплопоставляющее предприятие в эти дни находится на пороге перемен - готовится к передаче в аренду.

Как утверждает пресс-служба городской власти, подача горячей воды в лечебные заведения города прекращаться не будет.

Также сообщается, что теплопоставляющее предприятие ООО «Ривнетеплоэнерго», которое обслуживает остальное население города и находится в аренде, не будет прекращать подачу горячей воды.