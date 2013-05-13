В Швеции стартовало Евровидение-2013

Конкурс пройдёт в комплексе, который был построен несколько лет назад. Билеты на "Евровидение" стоимостью от 10 до 200 евро были распроданы ещё в прошлом году – сразу после поступления их в продажу, - отмечает Эхо Москвы.

Два полуфинала конкурса пройдут 14 и 16 мая, а финал – 18. Напомним, Украину будет представлять певица Злата Огневич, которая выступит под номером 7 в первом полуфинале, который состоится 14 мая .