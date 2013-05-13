В Швеции стартовало Евровидение-2013
07:58, 13 мая 2013Общество
1817
Участники из 39 стран прошли по красной дорожке.
Участники из 39 стран прошли по красной дорожке.
Конкурс пройдёт в комплексе, который был построен несколько лет назад. Билеты на "Евровидение" стоимостью от 10 до 200 евро были распроданы ещё в прошлом году – сразу после поступления их в продажу, - отмечает Эхо Москвы.
Два полуфинала конкурса пройдут 14 и 16 мая, а финал – 18. Напомним, Украину будет представлять певица Злата Огневич, которая выступит под номером 7 в первом полуфинале, который состоится 14 мая .
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter