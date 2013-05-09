В Севастополе в живых осталось 160 защитников города в годы войны - мэр

В Севастополе в живых осталось только 160 защитников города в годы Великой Отечественной войны.

Об этом сегодня сообщил журналистам председатель Севастопольской городской государственной администрации Владимир Яцуба, передает корреспондент УНИАН.

«У нас защитников Севастополя осталось 160 человек. Именно защитников города. Они получают отдельную ежемесячную пожизненную стипендию – 420 грн. А всего воевавших – около 2 тысяч, а приравненных (к участникам войны – УНИАН) – 120 тысяч», - сказал он.

Отвечая на вопрос о нововведениях в нынешнем праздновании в городе Дня Победы, Яцуба отметил: «Учитывая почтенный возраст ветеранов войны, оргкомитетом была изменена практически вся схема прохождения ветеранов: часть из них ехали на автомобилях, часть, кто могли, шли, потому что, обсуждая этот вопрос, они (ветераны) сказали: «нет, мы идем»… А часть ветеранов сидели в президиуме, или так называемом подиуме. Сидели, потому что им уже очень сложно, тяжело физически».