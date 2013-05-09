Коммунисты шагают по Крещатику под наблюдением Беркута
11:24, 09 мая 2013Общество
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Около тысячи сторонников Коммунистической партии начали торжественное шествие по Крещатику в честь Дня Победы.
Петр Симоненко ведет своих соратников к Парку Славы
Около тысячи сторонников Коммунистической партии Украины начали торжественное шествие по Крещатику в честь Дня Победы.
Как передает корреспондент УНИАН, представители КПУ и их сторонники отправились от памятника Владимиру Ленину на Бессарабской площади и направляются к Парку Славы, где вместе с лидером партии Петром Симоненко возложат цветы к Вечному огню.
Проезжая часть Крещатика перекрыта, а на тротуарах дежурят сотрудники милиции и спецподразделение «Беркут». Они не пускают отдыхающих на проезжую часть улицы. Колонну участников акции также сопровождают бойцы «Беркута».
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