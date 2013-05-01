Симоненко обвиняет ПР и оппозицию в «плебейском желании»

Лидер Коммунистической партии Петр Симоненко уверяет, что его политическая сила и в дальнейшем будет настаивать на отмене пенсионной реформы, а также будет выступать против принятия Жилищного, Трудового кодексов и медицинской реформы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Симоненко заявил сегодня, выступая на митинге на Европейской площади в Киеве перед сторонниками КПУ в честь праздника 1 Мая.

По словам Симоненко, в составе нынешней Верховной Рады представлен олигархические кланы, которые не дают возможности быстрой отмены пенсионной реформы.

«Но мы, коммунисты, сделаем все, чтобы эта реформа была отменена. Мы также сделаем все, чтобы не была принята медицинская реформа», - сказал Симоненко подчеркнув при этом, что КПУ не будет голосовать за предлагаемые новые Трудовой и Жилищный кодексы.

В то же время лидер КПУ призвал граждан Украины поддержать проведение референдума о вступлении Украины в Таможенный союз, поскольку, по его убеждению, вхождение Украины в такую структуру позволит ей решить много имеющихся проблем.

В то же тремя Симоненко обвинил Партию регионов и оппозицию в стремлении подписать соглашение об ассоциации с ЕС, назвав это «плебейским желанием».

Также во время своего выступления лидер КПУ проинформировал собравшихся на площади о достижениях, достигнутых КПУ в течение последнего года, в частности, он привел ряд примеров, когда благодаря вмешательству представителей Компартии, удавалось заставить собственников предприятий погасить долги по зарплате, а также сохранить некоторые объекты социального значения.

«Таким образом, товарищи, этот год мы с вами прошли в борьбе и добивались результатов там, где была целенаправленная работа», - подчеркнул лидер КПУ.