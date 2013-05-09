В Днепре нашли мешок с отрубленными руками

Об этом сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью главного управления МВД Украины в Запорожской области.

Сообщение о том, что в Днепре возле села Петро-Свистуново Вольнянского района Запорожской области обнаружены останки тела человека поступило в Вольнянский РОВД Запорожского главка милиции 7 мая в 17-25.

По данным правоохранителей, выехав на место происшествия сотрудники милиции обнаружили мешок с отрубленными человеческими руками и ногой.

По данному факту открыто криминальное производство по ч. 1 ст. 115 УКУ (умышленное убийство). Ведется досудебное расследование.