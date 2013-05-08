В Херсоне милиционер сбил насмерть пешехода

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Херсонской области, 2 мая в Херсоне около 23:00 на перекрестке улиц Перекопской и Черноморской автомобиль "Дэу Ланос" совершил наезд на пешехода.

В результате ДТП 27-летний пешеход от полученных травм скончался на месте.

За рулем машины находился старший участковый инспектор Суворовского райотдела милиции Херсона.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения уголовного производства по ч.2 ст.286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».

Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с возможностью лишения права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

В настоящее время продолжается досудебное расследование. Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет прокуратура Днепровского района Херсона. Подозреваемый в совершении ДТП отстранен от исполнения служебных обязанностей.