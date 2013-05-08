В Кабмине пообещали решить вопрос с задержкой украинской кондитерки Беларусью

Об этом он заявил в ходе посещения Народного мемориала возле часовни святого Архангела Михаила.

«Через неделю я планирую созвать бизнесменов и предпринимателей для решения данного вопроса. Запланирована также встреча межправительственной комиссии. Я разберусь с этим вопросом, и буду решать его с белорусским правительством», - подчеркнул чиновник.

При этом Арбузов отметил, что помощь бизнесу является одной из задач правительства.

Напомним, Члены Ассоциации «Укркондпром» констатируют давление белорусской власти на национальные организации торговли и общественного питания с требованием ограничить реализацию украинской кондитерской продукции.