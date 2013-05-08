В Кабмине пообещали решить вопрос с задержкой украинской кондитерки Беларусью
14:56, 08 мая 2013Общество
851
Первый вице-премьер Сергей Арбузов на следующей неделе проведет переговоры с правительством Беларуси о задержке украинской кондитерской продукции на границе между странами.
Об этом он заявил в ходе посещения Народного мемориала возле часовни святого Архангела Михаила.
«Через неделю я планирую созвать бизнесменов и предпринимателей для решения данного вопроса. Запланирована также встреча межправительственной комиссии. Я разберусь с этим вопросом, и буду решать его с белорусским правительством», - подчеркнул чиновник.
При этом Арбузов отметил, что помощь бизнесу является одной из задач правительства.
Напомним, Члены Ассоциации «Укркондпром» констатируют давление белорусской власти на национальные организации торговли и общественного питания с требованием ограничить реализацию украинской кондитерской продукции.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter