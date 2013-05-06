В Киеве возле станции метро горели склады (фото)

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По официальной информации, сигнал о пожаре по адресу ул. Инженерная, 1-А (Голосеевский район) поступил в 6.58. Пожар был локализован в 8.30.

Как оказалось, горели макулатура и пластиковые бутылки, хранившиеся в одноэтажном складском помещении размером 100х50 м. Это территория бывшего деревообрабатывающего комбината, а в данное время ООО «Форум менеджмент групп». Складское помещение было в аренде и использовалось для хранения вторсырья.

К гашению пожара, который охватил 2500 кв. м, были привлечены 66 спасателей, 16 единиц основной и специальной техники Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве и были задействованы две машины Голосеевского ДЭУ.

Сейчас причина и размер материального ущерба устанавливаются.

В результате пожара повреждено железобетонное перекрытие здания.

Фото: пресс-служба ГСЧС Украины