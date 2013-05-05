Сторонники Тимошенко установили у ее больницы 2-метровую крашенку

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе киевской «Батькивщины».

В частности, как говорится в сообщении, депутат зашел в медицинское заведение, пообщался с представителями пенитенциарной службы и оставил пасхальные подарки у закрытых дверей блока, в котором находится заключенная Тимошенко. По словам Одарченко, охрана, ссылаясь на выходной день, пока еще отказалась совершать какие-либо действия.

На площадке перед больницей столичные оппозиционеры смастерили на земле двухметровое красное пасхальное яйцо из гипса. «Юля, мы с тобой! С Пасхой!» - написано большими красными буквами вокруг пасхального яйца.

По данным пресс-службы, «на громкие приветствия команды киевской «Батькивщины» Юлия Тимошенко несколько раз помахала из закрытого окна листком бумаги с сердцем».

Как отметил Одарченко, «не имея возможности пожать руку лидеру оппозиции, в знак единства, партийной солидарности, поддержки, выражая свое восхищение мужеством Тимошенко, в праздник Воскресения Христова партийный актив находится рядом со своим лидером».

Как сообщал УНИАН, из столицы представители партийной организации отправились сегодня ночью, сразу после освящения пасхальной корзины для Тимошенко во Владимирском соборе.