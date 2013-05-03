Автопробег «Победа - одна на всех» прибыл в Одессу

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации Одесского городского совета.

По данным управления, маршрут автопробега, приуроченного к празднованию Дня Победы, проходит по 13 городам-героям России, Беларуси и Украины.

«Это - гражданско-патриотический проект, который призван содействовать развитию патриотического сознания молодежи, привлечению внимания широкой общественности к духовным ценностям Отечества, его святыням, общему героическому прошлому. Длина маршрута автопробега составляет 6,232 тыс. км», - сообщили в управлении.

Время автопробега 17 дней. В составе автоколонны - около 100 человек и около 20 единиц автомобильной техники.

Стартовал автопробег в городе-герое Мурманске 24 апреля, завершится 9 мая в городе-герое Волгограде (Сталинграде).

Участниками автопробега стали члены молодежных парламентов (палат) регионов России, члены авто-ретро клубов России, Белоруссии и Украины, частные владельцы автомобилей ГАЗ «Победа».

В Одессе участники автопробега «Победа одна на всех» вместе с коллегами из ретро-клубов Одессы посетили памятные места города и возложили цветы к памятнику Неизвестному матросу на Аллее Славы.