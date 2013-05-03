Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления МВД в Кировоградской области, ДТП произошла в Кировограде около 22:00 часов. Водитель спортивного авто «Фольксваген» заехал на заправку Shell. Там к нему подошел инспектор ГАИ, подозревая, что водитель пьяный. Водитель резко выехал из заправки, сбил инспектора и протянул его на капоте примерно 500 м. После этого водитель исчез с места ДТП.

Благодаря операции по перехвату приблизительно через полчаса водителя «Фольксвагена» задержали. Им оказался 30-летний кировоградец.

23-летний инспектор ГАИ с переломом ноги, сотрясением мозга и другими травмами находится в больнице.

По факту ДТП открыто уголовное производство. Проводится всесторонняя проверка.