Водитель сбил гаишника и протащил его на капоте еще ​​полкилометра
16:52, 03 мая 2013Общество
4970
В Кировограде 1 мая нетрезвый водитель сбил инспектора ГАИ и протянул его на капоте еще полкилометра
Гаишник с переломом ноги, сотрясением мозга и другими травмами находится в больнице
Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления МВД в Кировоградской области, ДТП произошла в Кировограде около 22:00 часов. Водитель спортивного авто «Фольксваген» заехал на заправку Shell. Там к нему подошел инспектор ГАИ, подозревая, что водитель пьяный. Водитель резко выехал из заправки, сбил инспектора и протянул его на капоте примерно 500 м. После этого водитель исчез с места ДТП.
Благодаря операции по перехвату приблизительно через полчаса водителя «Фольксвагена» задержали. Им оказался 30-летний кировоградец.
23-летний инспектор ГАИ с переломом ноги, сотрясением мозга и другими травмами находится в больнице.
По факту ДТП открыто уголовное производство. Проводится всесторонняя проверка.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter