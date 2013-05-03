В Луцке горел 15-этажный дом
13:18, 03 мая 2013Общество
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В Луцке в одной из квартир 15-этажного дома произошел пожар.
Во время тушения пожара спасатели эвакуировали 65-летнюю владелицу квартиры
Как сообщили УНИАН в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, 2 мая в 19.34 в службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в доме на улице Словацкого.
Пожар возник в двухкомнатной квартире на 13-ом этаже. Огонь распространился и на балкон соседней квартиры.
В 19.55 пожар был локализован, в 20.09 - ликвидирован.
Во время тушения пожара спасатели эвакуировали 65-летнюю владелицу квартиры.
В ликвидации пожара были задействованы семь единиц пожарно-спасательной техники и 20 человек личного состава.
Вероятная причина пожара – несоблюдение требований пожарной безопасности во время эксплуатации электронагревательных приборов.
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