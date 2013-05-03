В Луцке горел 15-этажный дом

Как сообщили УНИАН в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, 2 мая в 19.34 в службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в доме на улице Словацкого.

Пожар возник в двухкомнатной квартире на 13-ом этаже. Огонь распространился и на балкон соседней квартиры.

В 19.55 пожар был локализован, в 20.09 - ликвидирован.

Во время тушения пожара спасатели эвакуировали 65-летнюю владелицу квартиры.

В ликвидации пожара были задействованы семь единиц пожарно-спасательной техники и 20 человек личного состава.

Вероятная причина пожара – несоблюдение требований пожарной безопасности во время эксплуатации электронагревательных приборов.