Председатель НФПУ: новый Трудовой кодекс узаконит переработки

Такое мнение высказал председатель Национального форума профсоюзов Украины (НФПУ) Мирослав Якибчук на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, новая редакция документа предусматривает, что продолжительность рабочего дня может увеличиваться до 10-12 часов, а продолжительность рабочей недели не должна быть больше 41 рабочего часа. На практике эта норма даст возможность работодателю устанавливать длительность рабочего дня по своему усмотрению, поскольку проверить, сколько именно часов отработал наемный работник, достаточно сложно, добавил М. Якибчук.

«Каким документом будет фиксироваться, что к концу недели вы проработали 41 час или больше? И нужно ли вам платить сверхурочные?» - спрашивает профсоюзный деятель.

М. Якибчук сообщил, что в целом новая редакция проекта Трудового кодекса мало чем отличается от старой. В документе остался ряд угроз, которые ущемляют права наемного работника. Он отметил, что нельзя допустить принятия кодекса в таком виде, поскольку это будет иметь негативные последствия для общества.

В частности, проект предусматривает узаконивание монополизации нормативного регулирования производственно-трудовых отношений работодателями. М.Якибчук пояснил, что работодатель своими распоряжениями в одностороннем порядке может регулировать трудовые отношения, «то есть заменить коллективные соглашения, трудовые соглашения».

При этом документ облегчает процедуру увольнения работника, особенно на малых предприятиях. «Практически на малом предприятии работник может быть уволен в одностороннем порядке, без согласования с трудовым коллективом», - добавил председатель НФПУ.

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М. Якибчук добавил, что если работодатель хочет ухудшить условия труда наемного работника на малом предприятии (перевести на неквалифицированную работу, урезать заработную плату), он также может сделать это в одностороннем порядке, без согласования с самим работником.

Кроме того, вопрос возмещения убытков, причиненных работником предприятию, согласно новой редакции ТК, отдается на откуп работодателю, который оценивает размер убытков.

«У наемного работника нет возможности оспорить или опротестовать решение, которое вынесет работодатель», - пояснил глава профсоюза.

Он отметил, что проект позволяет работодателю вести видеонаблюдение за работниками.

«Это нарушение прав наемных работников, потому что работодатель может установить в любом месте, где угодно, камеры и вести наблюдение за работниками не только на рабочем месте, но и в комнатах отдыха, в других местах, где он посчитает нужным», - сказал М. Якибчук.

Новая редакция ТК также усложняет работу комиссий по трудовым спорам. Решить трудовой спор посредством работы комиссии станет невозможно, потому что любой из членов этой комиссии сможет заблокировать решение. «Эти трудовые комиссии, которые сегодня работают на производстве, практически теряют свою функцию, они просто становятся формальными», - добавил председатель НФПУ.

По оценкам М. Якибчука, проект Трудового кодекса, как и в предыдущей редакции, сокращает функции профсоюзов как защитников прав наемных работников, поскольку их функция сводится к декларативным действиям.

В новом варианте функция профсоюзов относительно обязательного заключения трудового или коллективного договора подменяется понятием «представитель трудового коллектива», добавил он.

«Или руководитель профсоюза назначается работодателем, или работодатель не разрешает создать профсоюз. Будет массовое закрытие профсоюзов на предприятиях или практически останутся лояльные к работодателям профсоюзы, что ведет к ослаблению профсоюзного движения и защиты наемных работников», - предполагает глава профсоюза.

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М. Якибчук отметил, что предлагаемые изменения "по своим правам и статьям" больше похоже на "рабское трудовое законодательство для украинцев".

Председатель НФПУ опасается, что Верховная Рада примет данную редакцию в последние дни перед каникулами, «когда народ начнет отдыхать и никто массовые акции проводить не будет».

Справка УНИАН. Новая редакция Трудового кодекса была подана на рассмотрение в парламент 22 апреля. Необходимость принятия документа, по мнению его авторов, обусловлена коренными изменениями всей системы общественных отношений в Украине в связи с формированием рыночных отношений и социально-экономическими преобразованиями. Соответственно, возник огромный массив проблем, которые должны решаться посредством трудового права.

«Подготовка нового кодифицированного акта в этой сфере объясняется также тем, что действующий Кодекс законов о труде Украины был принят еще в 1971 году и, несмотря на многочисленные изменения, уже устарел и не отвечает современным экономическим условиям», - сказано в пояснительной записке в новой редакции Трудового кодекса.