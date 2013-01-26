СМИ: По новому Трудовому кодексу украинцы будут гнуть горбы по 12 часов в день

Больше всего экспертов возмутили нормы об увеличении продолжительности рабочего дня с 8 до 12 часов и сокращении времени на отдых между сменами до 12 часов, пишет ZN.UA.

"Статья 143 ТКУ позволяет установить фактически неограниченную продолжительность рабочего дня и недели. Больше всего дискуссий в научных кругах вызвал тезис об увеличении рабочего времени с нынешних 40 часов в неделю до 48", - рассказал директор Института труда НАМН Украины, академик Юрий Кундиев.

"Рабочий день в любой компании может быть продлен до 12 часов, а при "наличии достаточных оснований" — и больше. Злоупотребления могут быть спровоцированы и тем, что исчерпывающий перечень таких оснований не предоставляется", - отметил ученый.

Единственная "уступка" от законодателей заключается в том, что продление рабочего дня возможно только по письменному согласию того, кто работает. Но, по мнению специалистов, это просто "филькина грамота".

"Пусть попробует не согласиться! В условиях безработицы такое уточнение воспринимается как насмешка", - возмущен Кундиев.

Научные эксперты убеждены, что эти статьи законопроекта несут прямую угрозу здоровью людей. Еще основатель российской школы физиологов Иван Сеченов обратил внимание на то, что оптимальное соотношение в цикле "работа-отдых" природой заложено в работе сердца человека.

"Продолжительность систолы и диастолы по обыкновению имеют соотношение 1:2. При таком ритме сердце работает практически без переутомления на протяжении всей жизни человека. Это соотношение, аппроксимированное на 24-часовой цикл жизни, дает основания считать физиологически обоснованной именно восьмичасовую продолжительность рабочего времени в течение суток. Таким образом, восьмичасовой рабочий день стал основополагающим требованием в отстаивании прав трудящихся", - пояснил Кундиев.

Эксперты, правозащитники, профсоюзные деятели утверждают, что проект Трудового кодекса не согласовывали с общественными организациями, не было проведено ни одного публичного обсуждения, презентации или дискуссии. Проект так и не представили на рассмотрение Международной организации труда. Несмотря на это, он уже готов ко второму чтению.