Курсант милицейского вуза получил 4 года за стрельбу по прохожим

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Кировоградской области, государственный обвинитель настаивал на назначении наказания для подсудимого в виде 5 лет лишения свободы, прокуратура уже готовит апелляционную жалобу на решение суда.

Как сообщал УНИАН, 22 июля прошлого года 21-летний студент ведомственного учебного заведения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вместе с тремя товарищами, среди которых был работник органов внутренних дел, разъезжали по городу на автомобиле «БМВ». Ради развлечения курсант устроил беспричинную стрельбу по людям из страйкбольного автомата. В итоге несколько шариковых зарядов попали в трех граждан, которые в это время стояли на остановке общественного транспорта. По факту хулиганских действий было возбуждено уголовное дело.