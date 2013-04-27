Сегодня в Днепр запустят рыб, пожирающих "зеленую муть"

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

По словам экологов, эти растительноядные рыбы могут обеспечить биологическую очистку водоемов, что позволит решить одну из основных проблем украинских водоемов – «цветение воды».

Так, белый толстолобик питается микроскопическими водорослями и фитопланктоном, тем самым фильтруя мутную и зеленую воду. Белый амур питается как водной, так и наземной растительностью (например, камышом), очищая от них водоемы, и не дает размножаться комарам, чем создает комфортные условия для людей. Именно поэтому эти виды рыб являются прекрасными биологическими чистильщиками водоемов. А поскольку они не являются конкурентами в кормовой базе – то отлично дополняют друг друга.

Впервые этот проект стартовал в 2012 году, в этом году организаторы выпустят в Днепр еще около 10 тысяч мальков.