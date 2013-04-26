В Тернополе запретили кормить детей продуктами с красителями и усилителями вкуса

Как передает корреспондент УНИАН, с инициативой данного запрета выступил секретарь городского совета Игорь Турский, мотивируя его необходимостью сохранения здоровья детей.

«Уже со школьных лет необходимо заботиться о прививании детям культуры рационального и сбалансированного питания», – отметил он.

Представляя проект И.Турский также отметил, что данный запрет поддержала постоянная комиссия городского совета по вопросам образования, науки и культуры.

Депутаты своим решением запретили "администрациям коммунальных учебных заведений города заказывать, принимать и использовать для питания учеников продукты, содержащие синтетические красители, ароматизаторы, подсластители, усилители вкуса и консерванты". В случае выявления такой продукции, согласно принятому решению, руководители учебных заведений обязаны расторгать соглашения с поставщиками или субъектами предпринимательской деятельности, которые обеспечивают питание в школах.

Предварительно контроль за выполнением данного решения предлагалось закрепить за городским управлением муниципальной полиции. «Этот вопрос должна была бы контролировать санстанция, но она выполняет свою работу некачествено. Поэтому предлагаю привлечь муниципальную полицию», – сказал И.Турский.

Однако, часть депутатов выступила против такого предложения, следовательно контролировать данный запрет будут таки органы санстанции и профильные инспекции.

Всего, за запрещение в учебных заведениях продуктов, содержащих синтетические красители, ароматизаторы, подсластители, усилители вкуса и консерванты, проголосовали 38 из 49 зарегистрированных депутатов, еще 11 - не голосовали.