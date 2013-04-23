На Львовщине милиция поймала российского террориста

Как сообщили УНИАН во ОСО ГУ МВД Украины во Львовской области, в милицию поступила информация от Управления Федеральной службы безопасности РФ в Тюменской области о розыске 32-летнего гражданина России. Мужчину обвиняют в организации деятельности экстремистской организации, а также в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и публичном оправдании терроризма.

Относительно этого лица судом было принято решение о запрещении его деятельности. В розыске указанный злоумышленник находился с 2012 года.

Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий работники милиции выяснили, что разыскиваемый вместе с женой скрывается на территории Украины, где снимает квартиру.

22 апреля работники Управления уголовного розыска ГУМВД Украины во Львовской области задержали мужчину вблизи его местожительства. Об этом сразу было сообщено правоохранительным органам России для решения вопроса экстрадиции задержанного. Также работники милиции проверяют информацию о совершении иностранцем правонарушений или преступлений на территории Украины.