В Луганской области поймали беглеца из Брянковской колонии
22:11, 17 апреля 2013Общество
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Сегодня в 17.30 задержан 23-летний осужденный, совершивший побег из участка ресоциализации отделения № 5 Брянковской исправительной колонии № 11 в Луганской области.
Мужчина отбывал наказание за кражу и разбой / Фото: РИА Новости
Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь прокурора области Игорь Негиевич.
Его задержали в Луганской области сотрудники Брянковской милиции совместно с работниками колонии.
И.Негиевич также сообщил, что прокуратурой города Брянка проводится досудебное расследование в отношении сотрудников пенитенциарного учреждения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.367 УК Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия).
Как сообщал УНИАН, осужденный совершил побег 15 апреля в 3.30 ночи. Он отбывал наказание за кражу и разбой. Был осужден в октябре 2010 года до 7 лет и 3 месяцев лишения свободы.
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