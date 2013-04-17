В Луганской области поймали беглеца из Брянковской колонии

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь прокурора области Игорь Негиевич.

Его задержали в Луганской области сотрудники Брянковской милиции совместно с работниками колонии.

И.Негиевич также сообщил, что прокуратурой города Брянка проводится досудебное расследование в отношении сотрудников пенитенциарного учреждения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.367 УК Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия).

Как сообщал УНИАН, осужденный совершил побег 15 апреля в 3.30 ночи. Он отбывал наказание за кражу и разбой. Был осужден в октябре 2010 года до 7 лет и 3 месяцев лишения свободы.