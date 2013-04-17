В Харькове началось строительство храма

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета, состоялась церемония закладки капсулы с благословенной грамотой в фундамент будущего храма.

Чин освящения провел управлящий Харьковской епархией Украинской православной церкви (Московского патриархата) архиепископ Харьковский и Богодуховский Ануфрий.

Храм Харьковской епархии УПЦ МП будет построен на проспекте 50-летия СССР, в районе домов №12 и 16. Освящение креста и земельного участка под строительство храма состоялось 26 июля 2011 года.

Пятикупольний храм проектной площадью 700 кв. м будет построен на участке в 0,6 га. Его высота составит 44 м, вместимость - около 400 человек.

Согласно сообщению, в храмный комплекс также входит малый храм в честь иконы Божьей Матери «Целительница», освященный 25 декабря 2011 года. Площадь малого храма - около 60 кв. м, высота - 8 м. Однокупольний храм будет иметь вместимость до 40 человек. Кроме малого храма в храмный комплекс Святого Архистратига Михаила также будет входить церковный дом, в котором разместятся воскресная школа, библиотека и культурный центр.

Храмный комплекс Святого Архистратига Михаила является первым храмом, который строится в Коминтерновском районе Харькова.

Устав религиозного общества Святого Архистратига Михаила Украинской православной церкви зарегистрирован распоряжениям председателя Харьковской областной государственной администрации в 2011 году. Настоятель храма - иерей Виталий Кит.

В церемонии закладки капсулы приняли участие директор Департамента коммунального хозяйства Виктор Китанин, начальник отдела по работе с объединениями граждан городского совета Александр Стерин, председатель Администрации Коминтерновского района Харькова Роман Веприцкий.