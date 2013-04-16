Сексменьшинства призывают ЕС отложить упрощение визового режима с Украиной

С призывом пойти на такой шаг обратилось европейское отделение Международной ассоциации геев и лесбиянок (ILGA-Europe).

Активисты требуют от депутатов Европарламента повторно рассмотреть этот вопрос в комитете по гражданским свободам, юстиции и внутренних дел,-сообщает Радио Свобода.

Международная ассоциация геев и лесбиянок указывает, что Украина должна придерживаться обязательств, предусматривающих запрет дискриминации по признаку сексуальной ориентации.

В то же время, указывают в ассоциации, на рассмотрении в украинском парламенте сейчас находятся два законопроекта, направленные на ограничение прав геев и лесбиянок. Один из них - о запрете пропаганды гомосексуализма, который, по убеждению членов организации, может негативно повлиять на свободу слова, другой - о введении уголовной ответственности за пропаганду однополых отношений.

Европарламент сегодня обсудит резолюцию об упрощении визового режима с Украиной. Голосование по этому вопросу ожидается 17 апреля.