В Тернополе отметили годовщину освобождения от фашистов

Как передает корреспондент УНИАН, участие в торжествах, которые состоялись у подножия холма Славы в Старом парке, приняли заместитель председателя облгосадминистрации Юрий Желиховский, и.о. председателя облсовета Сергей Тарашевский, ветераны, представители общественных организаций.

Священники традиционных христианских конфессий отслужили панихиду по погибшим, после чего к Холму славы участники мероприятия возложили цветы.

«Мы должны помнить о страницах истории нашего государства, связанные с военным лихолетьем и чтить память тех, кого благодарим за мирное небо над головой. Кланяемся светлой памятью солдат, которые не вернулись с войны», – сказал в своем выступлении Ю.Желиховский.

Вскоре свое мероприятие памяти павших во Второй мировой войне провели возле холма Славы представители Компартии, которые пришли с Красным знаменем. Их мероприятие усиленно охранялось милицией для предотвращения провокаций.