На завтра осадков синоптики не прогнозируют

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, 16 апреля будет переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в южной части и Приазовье 15-20 м/с, в Крыму, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях местами порывы 25-30 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 14-19°; в Крыму ночью 4-9°, днем 10-15°.

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В Киевской области завтра переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 7-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 14-19°.

В столице без осадков. Ветер северо-восточный, 7-10 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 16-18°.