Ющенко видит Украину мировым лидером

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что Украина должна стать мировым лидером в производстве сельскохозяйственной продукции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал, выступая перед студентами и преподавателями Национального аграрного университета.

В.ЮЩЕНКО напомнил, что сегодня Украина занимает шестое место по экспорту зерна, в то же время, по его словам, «быть четвертыми-пятыми по этому показателю - это проблема нескольких лет».

В.ЮЩЕНКО сказал, что также Украина занимает второе место по экспорту ячменя. Однако, несмотря на это, аграрный рынок Украины, по мнению Президента, развивается очень медленно. «Мы предпринимаем половинчатые шаги, мы годами спим», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он подчеркнул, что если нет политической воли на перемены в сельском хозяйстве, то нельзя ожидать прогресса. Президент убежден, что ряд задач на пути продвижения сельского хозяйства должны взять на себя научные работники, авторитетные люди в этой отрасли.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что сегодня существует хорошая конъюнктура рынка, которая заставляет сельское хозяйство работать эффективнее. Учитывая это, по мнению Президента, сельское хозяйство как один из ключевых секторов украинской экономики обязано иметь хороший прогресс.