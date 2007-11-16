Участники акции “Всеукраинская книжная волна” создадут живую цепь

17 ноября в 15-00 состоится акция “Всеукраинская книжная волна”, которая пройдет по главным пешеходным улицами городов Украины, организованная Международным медиа-движением “Чистые Каналы”. В Киеве акция начнется с книжного магазина “Знання”. Во время акции участники создадут живую цепь, но при этом будут держать друг друга не за руки, а за любимые книги (ул.. Крещатик, 44). Телефоны: 587-62-97, 8-050-330-22-87, info@interkulturo.info.