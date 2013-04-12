В селе под Киевом подтопило дома нардепов, прокуроров и чиновников АП

В селе Подгорцы Обуховского района Киевской области огороды превратились в озера, улицы — в реки, а дома (несколько сотен) заливает вода, сообщает Сегодня.

«Такого потопа тут еще не было, хотя мы живем здесь уже более двадцати лет. Это кооперативы «Механик», «Фиалка», «Метрополитен», «Мечта», «Арсеналец» — сотни домов. Есть места, где воды по пояс», — рассказывает местный житель Сергей.

Его односельчанин Василий Корнейчук повел показывать масштабы катастрофы. «Я уже третий день не могу подъехать к дому. Оставляю машину за метров сто. Вон, смотрите, мои коты Рыжий и Бобтейленко на деревьях и заборе сидят — гулять им негде», — рассказывает Василий Ефимович.

Вода полностью залила его двор и огород. «Картофель пропал практически у всех. Двухметровые погреба полны воды. Пропал весь урожай. В этом году не будет ни клубники, ни смородины, ни малины. Вода нанесла ущерб приблизительно в десять тысяч гривен. Молюсь, чтобы не пришлось ремонтировать весь дом. У моего соседа река прямо в хате. Утром ноги с кровати спустил — и можно мыть...». Женщин мужчины носят на руках. «Я свою жену каждое утро и вечер ношу метров сто, чтобы ноги не промочила», — говорит Василий.

Местная продавщица бабушка Люба сетует на власть. «У меня только вчера вода из дома ушла. Было залито сантиметров на 20. А в гараже до сих пор лужи. Но возле дома бурлит поток, и я выгребаю из воды мусор, чтобы не забилась сточная труба под дорогой. Но что я, спасатель?» — возмущается женщина.

Затопило и погреб нардепа Владимира Яворивского, особняк которого расположен на въезде в поселок. «У меня затопило погреб. Часть картошки вытащила жена, а часть и закрутки так там и плавают. Воды — сантиметров на 30—40, и она не уходит. Да и канал вдоль дома переполнен, вот-вот начнет заливать двор. Кстати, в нашем поселке живут и прокуроры, и милиционеры, и высокие чины из Администрации президента», — говорит Яворивский.

Местные жители уверены, что потоп происходит из-за того, что в двух местах вокруг поселка перекрыты сливы местных рек Стугны и Сиверки. Они показали нам участок возле села Таценки, где раньше работал шлюз. Сейчас он заблокирован плитами. А в другом месте отвод воды перекрыт рукотворной свалкой вдоль водоема.

Впрочем, в местном сельсовете говорят о другом. «Причина, по которой подтапливает Подгорцы, в другом. Это происходит из-за вины наших соседей в Киево-Святошинском районе. Там на частной территории владельцы раскопали два метра плотины, и вода, которую она сдерживала, с их района хлынула в Обуховский. Мы, увы, не можем повлиять на ситуацию, поскольку разобраться с частниками может только прокуратура, — поясняет Александр Колпачов, глава местного сельсовета. — Надеемся, что этот вопрос решится в Киеве».

Владельцы подтопленных домов поговаривают о массовой акции протеста. «Если власти не начнут нам помогать, мы будем блокировать Обуховскую трассу — ходить через дорогу по переходу», — говорят люди. «Про эту ситуацию ничего не знаю. Но из Киевской ГЭС спускают воду, так что ее уровень в Днепре поднялся на метр и вполне может выходить из берегов», — говорит губернатор Киевской области Анатолий Присяжнюк.