Ющенко стал рыцарем Гроба Господнего

Встреча с Патриархом Иерусалимским Теофилом ІІІ

Вчера в Иерусалиме Президент Украины Виктор Ющенко провел встречу с Патриархом Иерусалимским Теофилом ІІІ. Глава Украинского государства отметил выдающуюся роль Теофила ІІІ как духовного проводника. Патриарх Иерусалимский вручил Президенту Украины «Орден Рыцарей Гроба Господнего», сообщает пресс-служба Президента. В свою очередь Виктор Ющенко вручил Патриарху Иерусалимскому памятные подарки. Виктор Ющенко вместе с супругой госпожой Катериной Ющенко также посетили Храм Гроба Господнего и приняли участие в молитве.

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