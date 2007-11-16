Ющенко стал рыцарем Гроба Господнего

08:57, 16 ноября 2007
Общество
899 0

Встреча с Патриархом Иерусалимским Теофилом ІІІ

Виктор Ющенко с женой Екатериной во время посещения Храма Гроба Господнего. Иерусалим, 15 ноябряВчера в Иерусалиме Президент Украины Виктор Ющенко провел встречу с Патриархом Иерусалимским Теофилом ІІІ.

Глава Украинского государства отметил выдающуюся роль Теофила ІІІ как духовного проводника.

Патриарх Иерусалимский вручил Президенту Украины «Орден Рыцарей Гроба Господнего», сообщает пресс-служба Президента.

В свою очередь Виктор Ющенко вручил Патриарху Иерусалимскому памятные подарки.

Виктор Ющенко вместе с супругой госпожой Катериной Ющенко также посетили Храм Гроба Господнего и приняли участие в молитве.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter