Ющенко стал рыцарем Гроба Господнего
08:57, 16 ноября 2007Общество
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Встреча с Патриархом Иерусалимским Теофилом ІІІ
Вчера в Иерусалиме Президент Украины Виктор Ющенко провел встречу с Патриархом Иерусалимским Теофилом ІІІ.
Глава Украинского государства отметил выдающуюся роль Теофила ІІІ как духовного проводника.
Патриарх Иерусалимский вручил Президенту Украины «Орден Рыцарей Гроба Господнего», сообщает пресс-служба Президента.
В свою очередь Виктор Ющенко вручил Патриарху Иерусалимскому памятные подарки.
Виктор Ющенко вместе с супругой госпожой Катериной Ющенко также посетили Храм Гроба Господнего и приняли участие в молитве.
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