ГАИ просит киевлян не парковаться завтра у «Олимпийского»

ГАИ просит столичных водителей завтра не парковать автомобили на прилегающих к НСК «Олимпийский» улицах в связи с проведением футбольного матча между командами ФК «Динамо» (Киев) – ФК «Шахтер (Донецк).

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Управления ГАИ города Киева, с целью гарантирования безопасности дорожного движения транспорта и пешеходов, в частности свободного передвижения болельщиков к НСК ”Олимпийский”, Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой не оставлять транспорт с нарушением правил, а также с 8.00 не парковать автомобили на тротуарах на улицах Физкультуры, Большая Васильковская (ул. Красноармейская), Жилянская, Шота Руставели, Саксаганского и Эспланадная.

Кроме того, ожидается приезд в город из других регионов около 20 автобусов с болельщиками. Для удобства Госавтоинспекция советует водителям транспортных средств воспользоваться парковочными площадками, которые расположены возле станций метро: «Красный Хутор», «Бориспольска»; «Лесная» (ул. Киото); «Житомирская»; «Ипподром» и «Выставочный центр».

Также будет предоставлена возможность парковаться вдоль бульвара Леси Украинки (от улиц Щорса до Мечникова и от Госпитальной до Щорса).

Госавтоинспекция советует и водителям, и пешеходам быть осмотрительными, неуклонно соблюдать сигналы регулировщиков, требования дорожных знаков, прежде всего - временно установленных.