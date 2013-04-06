Министр: за проезд по дорогам надо брать деньги
Министерство инфраструктуры Украины инициирует ведение платы за пользование украинскими дорогами для грузовых автомобилей тяжелее 12 тонн.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге в Киеве министр инфраструктуры Владимир Козак.
«В какой стране вы ездите бесплатно? Больше нигде. Практически везде есть оплата дорог. Мы должны вводить это постепенно: сделать хорошо дорогу, а потом брать деньги за пользование дорогой. Но пока только с большегрузных автомобилей – свыше 12 тонн», - сказал министр.
При этом он добавил, что платные дороги будут оборудованы весами и оценочными лабораториями.
Кроме того, В.Козак подчеркнул, что сегодня широкое использование большегрузных автомобилей, которые не платят за проезд по украинским дорогам, оказывает серьезное негативное влияние на состояние дорожного полотна.
Вместе с тем, вопрос размера платы за пользование дорогой, перечень потенциально платных дорог, внедрение штрафа за несоблюдение правил остается дискуссионным и должен быть оговорен в соответствующем законопроекте, отмечают в министерстве.
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Как сообщал УНИАН, 22 марта во время посещения Национального транспортного университета премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что считает необходимым ограничить движение большегрузного транспорта по автомагистралям страны, чтобы дороги меньше разрушались. Он отметил, что большинство магистралей строились достаточно давно и не были рассчитаны на большие нагрузки.
"Необходимо выделить для такого тяжелого транспорта определенные направления, эти направления сделать удовлетворительными для движения такого транспорта, а по всем остальным направлениям ограничить движение тяжелого транспорта и приводить в порядок (дороги – УНИАН)”, - сказал Н.Азаров.