Министр: за проезд по дорогам надо брать деньги

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге в Киеве министр инфраструктуры Владимир Козак.

«В какой стране вы ездите бесплатно? Больше нигде. Практически везде есть оплата дорог. Мы должны вводить это постепенно: сделать хорошо дорогу, а потом брать деньги за пользование дорогой. Но пока только с большегрузных автомобилей – свыше 12 тонн», - сказал министр.

При этом он добавил, что платные дороги будут оборудованы весами и оценочными лабораториями.

Кроме того, В.Козак подчеркнул, что сегодня широкое использование большегрузных автомобилей, которые не платят за проезд по украинским дорогам, оказывает серьезное негативное влияние на состояние дорожного полотна.

Вместе с тем, вопрос размера платы за пользование дорогой, перечень потенциально платных дорог, внедрение штрафа за несоблюдение правил остается дискуссионным и должен быть оговорен в соответствующем законопроекте, отмечают в министерстве.

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Как сообщал УНИАН, 22 марта во время посещения Национального транспортного университета премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что считает необходимым ограничить движение большегрузного транспорта по автомагистралям страны, чтобы дороги меньше разрушались. Он отметил, что большинство магистралей строились достаточно давно и не были рассчитаны на большие нагрузки.

"Необходимо выделить для такого тяжелого транспорта определенные направления, эти направления сделать удовлетворительными для движения такого транспорта, а по всем остальным направлениям ограничить движение тяжелого транспорта и приводить в порядок (дороги – УНИАН)”, - сказал Н.Азаров.