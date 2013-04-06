Экологи оценили в 700 тыс. грн убытки от затонувшего буксира

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы Департамента государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД Украины.

Как напомнили в пресс-службе, в феврале на реке Южный Буг в акватории судостроительного завода в Николаеве во время проведения швартовочных работ перевернулось и затонуло судно-буксир «Иссык-Куль».

Сотрудниками Управления ГСБЭП УМВД Украины в Николаевской области совместно с природоохранной прокуратурой проведена проверка, в ходе которой установлены виновные в затоплении буксира, и нанесенный материальный ущерб в результате утечки на поверхность воды около полутонны нефтепродуктов.

В соответствии с расчетами Государственной экологической инспекции Северо-западного региона Черного моря, в результате загрязнения территориальных вод государству причинены материальные убытки на сумму почти 707,5 тыс. грн.

По факту нарушения правил экологической безопасности открыто уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 236 (Нарушение правил экологической безопасности) УК Украины.

На данный момент затонувший буксир поднят на поверхность. Проводится досудебное расследование с целью установления причин затопления судна, возмещения ущерба и привлечения к ответственности виновных лиц, говорится в сообщении.