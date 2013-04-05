Ди Каприо и Хэнкс спродюсируют фильм о Горбачеве

09:45, 05 апреля 2013
Общество
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Леонардо Ди Каприо и Том Хэнкс примут участие в работе над картиной HBO Films о Михаиле Горбачеве, сообщает Entertainment Weekly.

Михаил Горбачев

Актеры выступят в роли продюсеров: проектом займутся их компании Appian Way и Playtone.

Фильм будет рассказывать о жизни Горбачева в период окончания Холодной войны и распада СССР. Отмечается, что сам бывший президент Советского союза будет консультировать создателей фильма, а сценарий к нему напишет Джон Шибан, работавший над сериалами «Секретные материалы» (X-Files) и «Во все тяжкие» (Breaking Bad).

Об актерском составе будущего фильма и графике съемок пока ничего неизвестно.

Газета.ру

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