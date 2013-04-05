Граждане США усыновили 480 украинских детей

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины Виктора Януковича, информируя о встрече уполномоченного Президента Украины по правам ребенка Юрия Павленко в Соединенных Штатах Америки с детьми - гражданами Украины, которых усыновили американские семьи.

В частности, во встрече приняли участие представители семи семей: Шварц, Лионе, Роджерс, Спенсер, Боллард, Браун и Туомала.

Усыновленные дети рассказали Ю.Павленко о том, как устроена их жизнь, быт, учеба, о друзьях и увлечениях. Родители же акцентировали внимание на особенностях адаптации детей к новым условиям жизни и американскому социуму.

Ю.Павленко интересовали особенности развития и воспитания детей с особыми потребностями, в частности детей с синдромом Дауна, поскольку в прошлом году иностранцы усыновили 57 детей с таким заболеванием, 56 из которых - граждане США.

На эту тему уполномоченный общался с семьей Роджерсов, которые усыновили четверых украинских детей с синдромом Дауна (из Винницкой и Херсонской областей), уже имея двух своих и трех усыновленных американских детей. Родители рассказали о развитии, учебе и адаптации детей, доступе к заведениям, которые могут предоставлять специальные услуги и помогать в воспитании.

Уполномоченный Президента выразил сожаление, что тяжелее всего найти родителей детям с особыми потребностями. «Я еще раз убедился в том, что дети, которые по тем или иным причинам не имели родительской заботы в Украине, найдя маму и папу за рубежом, живут полноценной жизнью, развиваются, кто-то вылечил тяжелую болезнь, у других - очевидная динамика в развитии», - сказал он.

Ю.Павленко положительно оценил то, что большинство родителей поощряют детей беречь украинскую идентичность, вовлекают их в жизнь украинской общины в США.

Накануне Ю.Павленко посетил семью Ирины и Кэна Грейвз, усыновивших двухлетнего Даниила из Украины, который имел серьезные проблемы со здоровьем. В настоящее время здоровый 8-летний Даниил демонстрирует успехи в учебе, увлекается рисованием и интересуется историей Украины.